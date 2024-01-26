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Musk'ın serveti bir gecede 18 milyar dolar eridi

26.01.2024 - 09:41 | Son Güncelleme :
Musk'ın serveti bir gecede 18 milyar dolar eridi | Genel Haberler

Tesla'nın son çeyrek bilançosunun beklentileri vermemesi üzerine hisse yüzde 12 düştü. Şirketin CEO'su Elon Musk'ın serveti de bir gecede 18 milyar dolar eridi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Tesla'nın gelirinin beklenenden düşük gelmesi, şirketin CEO'su Elon Musk'un servetinin de erimesine neden oldu. Hisselerin yüzde 13'e yakın değer kaybetmesi sonrasu Forbes'un hesaplamalarına göre Musk Perşembe günü 18,8 milyar dolar kaybetti.

Tesla'nın yaklaşık yüzde 21'ine sahip olan Musk'ın serveti Forbes'e göre 204 milyar dolara geriledi. Ancak Musk hala dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor. Buna karşın hala Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan 25 milyar dolar fazla servete sahip.

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HİSSELER YÜZDE 12 DÜŞTÜ 

Tesla hisselerinde hüsran yaşandı. 2023 yılının son çeyreğine ilişkin açıklanan mali sonuçlar hisselerin düşüşüne sebep oldu.

Beklentilerin altında kalan bilanço verileri nedeniyle Tesla hisseleri günü yüzde 12.13 kayıpla 182.63 dolardan tamamladı. Seans sonrası işlemlerde devam eden satışlarla Tesla hissesi yüzde 0.64 kayıpla 181.99 dolara indi.

Tesla hisseleri bu yıl yüzde 26'dan fazla değer kaybetti.


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