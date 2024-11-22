MÜSİAD EXPO 26 Kasım'da açılıyor

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İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, 26-29 Kasım'da gerçekleştirilecek.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, kapsamlı programlarla iş dünyasını bir araya getirecek.

Bu yılki etkinlikte, 88 ülkeden iş insanları, sanayiciler ve yatırımcılar buluşarak yeni işbirlikleri kuracak. 24 sektörden 300'ü aşkın katılımcı firmayı bir araya getirerek B2B görüşmelerle ticaret hacmini 1 milyar dolara ulaştırmayı hedefleyen etkinlik, Türkiye'nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu güçlendirme vizyonunu taşıyor.

Etkinlikte, G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Oturumu Türkiye-Irak İş Forumu, MÜSİAD INVEST Networking Programı ve kapanış programları gerçekleştirilecek.

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Yabancı alım heyetleri ile B2B görüşmelere ev sahipliği yapacak fuarın son gününde, yatırım yapılabilecek ülkelerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ülke sunumları, özel programlar ve MoU anlaşmaları imza törenleri yapılacak.



500'Ü AŞKIN YABANCI ALIM HEYETİ AĞIRLANACAK

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD EXPO'nun Türkiye'nin küresel ticaret potansiyelini artıran önemli bir platform olduğunu bildirdi.

Bu yıl 20. kez düzenlenen etkinlikte, dünyanın dört bir yanından iş insanlarını ağırlayarak ticaret köprüleri kuracaklarını anlatan Asmalı, "İran, Almanya, Hindistan, Malezya, Çin, KKTC ve Venezuela gibi ülkelerden katılımcılar, fuarımıza güçlü bir uluslararası kimlik kazandırıyor. 500'ü aşkın yabancı alım heyeti ve 18 bin metrekarelik fuar alanımızla yerli ve yabancı iş insanlarını güçlü işbirlikleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



"ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SERGİLEMEK İÇİN BURADAYIZ"

Mahmut Asmalı, bu yıl ihracat bağlantılarını güçlendiren B2B görüşmelerle 1 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamayı hedeflediklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Fuarımızda ayrıca tekstilden savunma sanayisine, gıdadan inşaat sektörüne kadar pek çok farklı sektörden iş bağlantıları kurulacak. MÜSİAD EXPO yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda güvenin ve dayanışmanın merkezi olmaya devam edecek. Ülkemizin üretim gücünü uluslararası arenada en güçlü şekilde sergilemek için buradayız. Bu yıl Cezayir'den 300 kişilik bir heyet bizlerle olacak. Aynı zamanda Irak'tan ve İngiltere'den de kalabalık bir heyet ikili iş görüşmeleri yapmak üzere MÜSİAD EXPO 2024'te olacak. Malezya'dan büyük bir yatırımcı grubu da B2B programımızda yer almak için fuarımızda olacak. Özellikle üzerinde çalışılarak oluşturulmuş alım heyetleriyle iş insanlarımızı görüştürmeyi amaçlıyoruz."

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Asmalı, Ticaret Bakanlığının fuara alım heyetleri desteği sağladığını belirterek, "MÜSİAD EXPO her katılımcıya bir anahtar sunar, bu anahtarı doğru kapıda açmak kişinin maharetine kalan bir konu. Biz EXPO ile ihracata açılan bir anahtar sunmuş oluyoruz." görüşlerini bildirdi.



FUAR KAPSAMINDA 28. ULUSLARARASI İŞ FORUMU DÜZENLENECEK

MÜSİAD EXPO kapsamında, 25 Kasım'da "İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç" temasıyla 28. Uluslararası İş Forumu (IBF) düzenlenecek.

Göçün ekonomik ve sosyal etkilerinin tartışılacağı forum, 32 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenleri buluşturacak. IBF, göçün yalnızca bir kriz değil, aynı zamanda bir fırsat olarak değerlendirilebileceği çözüm önerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, göçün, sadece bir sorun değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel bir köprü olduğunu belirterek, IBF'de göçün ekonomik katkılarını, toplumsal uyum ve doğru yönetim stratejilerini ele alacaklarını bildirdi.

Asmalı, etkinlikle küresel ölçekte çözüm üreten bir platform oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

IBF Başkanı Erol Yarar da bu yıl IBF Kongresi'nde göçün insani ve iktisadi alanlarını uluslararası bir perspektifte ele alacaklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Burada, göçün iyi mi kötü mü olduğunu tartışmayacağız. Asıl mesele göçün nasıl yönetildiği, neye yönlendirildiği ve uluslararası alanda ne çalışmalar yapıldığıdır. IBF, MÜSİAD ve Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) olarak diyoruz ki bütüncül bir göç politikası oluşturulmalıdır. Projeler ortaya koyulmalı ve göçmenlerin toplum entegrasyonu sağlanmalıdır. Göçün aslen bir arayışın hikayesi olduğu da asla unutulmamalıdır. Bu sene MÜSİAD EXPO 2024 programımızdan hemen önce 25 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu konuları konuşacağız. Uluslararası alandan çok önemli konuşmacılar bizlerle olacak. İslam dünyasının mühim meselelerine kafa yoracağız. Hukuki, insani ve iktisadi politikaları inşallah ortaya koyacağız."