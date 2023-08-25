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Morgan Stanley'den bazı hisse senedi piyasalarına yönelik hamle

25.08.2023 - 09:32 | Son Güncelleme :
Morgan Stanley'den bazı hisse senedi piyasalarına yönelik hamle | Genel Haberler

Morgan Stanley, Çin ve Hong Kong borsa endekslerine yönelik fiyat hedeflerini üç ay içinde ikinci kez düşürdü.

Morgan Stanley'den bazı hisse senedi piyasalarına yönelik hamle

 Morgan Stanley, Wall Street'in dünyanın ikinci büyük ekonomisine karşı daha temkinli davranmasıyla birlikte, önde gelen Çin ve Hong Kong borsa endekslerine yönelik fiyat hedeflerini üç ay içinde ikinci kez düşürdü.

 Banka, MSCI Çin endeksi için Haziran 2024 baz senaryo hedefini önceki projeksiyona göre yüzde 14 düşüşle 60'a düşürdü. Morgan Stanley'nin bear-case görünümünde endeksin 40'a veya mevcut 60 civarındaki seviyesinden yüzde 33'e kadar düşme riski bulunuyor.

 Laura Wang ve Jonathan Garner'ın da aralarında bulunduğu analistler notta, bu değişikliğin Morgan Stanley'nin Çin'in ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini gelecek yıl için azaltmasıyla ilgili olduğunu yazdı.

 Analistler, "Emlak sektörü sorunları, yerel yönetim finansman araçları, deflasyon ve gecikmiş teşvik takibi nedeniyle daha ciddi kazanç baskısı: Hedeflerimizde yapılan aşağı yönlü ayarlama, 2023'teki çok daha düşük kazanç beklentisi ve daha düşük değerleme çoklu varsayımının birleşiminden kaynaklanıyor." yorumu yaptı.

 Düşüş, Goldman Sachs Group Inc.'in bu hafta başında Çin hisse senetleri için yüzde 4'lük hedef kesintisi yapmasının ardından geldi. Goldman, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik Endeksi için fiyat hedeflerini düşürdü ve Çin'deki emlak piyasasındaki stresin Asya'nın geri kalanına yayılmasının bölgenin kazançlarını ve getirilerini yavaşlatacağını bildirdi. 


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