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Moody's, Türkiye için karar açıklamadı

17.06.2023 - 09:19 | Son Güncelleme :
Moody's, Türkiye için karar açıklamadı | Genel Haberler

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.

Moody's, dün açıklaması gereken Türkiye'nin notuna ilişkin değerlendirmeyi duyurmadı. Kuruluştan 16 Haziran 2023 tarihinde not açıklaması yapması bekleniyordu.

Moody's'ten yapılan açıklamada Türkiye için bir güncelleme yapılmadığı duyuruldu.

NOT NE DURUMDA?

Moody's'e göre mevcutta Türkiye'nin notunun görünümü durağan ve B3 olarak değerlendiriliyor.

Moody's bir diğer Türkiye not değerlendirmesini 15 Aralık 2023 tarihinde yapması bekleniyor.


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