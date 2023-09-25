Moody's Tata Steel'in uzun vadeli notunda değişiklik yaptı | Genel Haberler

Moody's Investors Service, Tata Steel Ltd.'nin uzun vadeli notunu, karlarda iyileşme beklentisi ve borç azaltma çabaları nedeniyle istikrarlı bir görünümle yükseltti.

Moody's Investors Service, Tata Steel Ltd.'nin uzun vadeli notunu, karlarda iyileşme beklentisi ve borç azaltma çabaları nedeniyle istikrarlı bir görünümle yükseltti.

Derecelendirme kuruluşu, firmanın uzun vadeli notunun Ba1'den Baa3'e yükseltildiğini açıkladı. Açıklamada, "Yükseltme, şirketin Hindistan'daki sağlam pazar konumu nedeniyle Tata Steel'in kredi profilindeki gücün devam edeceği yönündeki beklentimizi yansıtıyor" ifadesine yer verildi.

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Moody's'e göre Hindistan'ın çelik talebinin, büyük altyapı yatırımları ve otomotiv sektöründeki tüketim sayesinde 2030 yılına kadar yılda yüzde 7 oranında artması bekleniyor. Bunun Tata Steel'in kredi profilinin önemli bir unsuru olacağı belirtildi.

Ayrıca Moody's, Avrupa operasyonlarındaki iyileşmenin ve şirketin ana Tata Sons Ltd. ile yakın ilişkisinin de revizyonun önemli nedenleri olduğunu belirtti.

Bu ayın başlarında Tata Steel, Mumbai merkezli çelik üreticisinin İngiltere'nin en büyük çelik fabrikasını elden geçirmesine ve çalışır durumda tutmasına yardımcı olmak için İngiltere hükümetiyle birlikte çalışmayı kabul etti. Bu hamlenin Tata'nın maliyetleri düşürmesine ve kazanç dalgalanmalarını azaltmasına yardımcı olması bekleniyor.

Şirket, "İngiltere'deki maliyet yapısındaki olası iyileşme ve Hollanda operasyonlarının nispeten daha iyi performans göstermesi, Moody's'e göre, çelik fiyatları yumuşak kalsa ve küresel çelik talebi zayıflasa bile Tata Steel'in kredi profilinin sağlam kalmasını sağlayacak" açıklamasını yaptı.

Derecelendirme kuruluşu, Tata Steel'in güçlenen kredi ölçümlerinin, şirket Hindistan ve Avrupa'da yeni kapasite oluşturmaya yatırım yapsa bile sürdürülebileceğini belirtti.

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