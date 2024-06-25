  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor... Bu ödemeler değişiyor
‹ Önceki Haber Bedelli askerlik ücreti artıyor Bedelli askerlik ücreti artıyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor... Bu ödemeler değişiyor

25.06.2024 - 07:14 | Son Güncelleme :
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor... Bu ödemeler değişiyor | Genel Haberler

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilenecek.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşanacak.

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

Haberin Devamı

65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.

Kıdem tazminatı tavan 35 bin 58 lira olurken bedelli askerlik 182 bin 609 lira olarak ödeniyor.

Evde bakım yardımı ise 7608,77 lira olarak ödeniyor.

ZAMLI OLARAK NE KADAR ÖDENİR?

Yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında 65 yaş aylığı 4205,80 liraya yükselecek. 

Yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3357,37 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 5036,04 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3357,37 lira ödenecek.

Kıdem tazminatı tavanının 42 bin 70 liraya yükselmesi bekleniyor.

Bedelli askerlik ücretinin de 220 bin lira civarında olması bekleniyor.

Evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
996 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.