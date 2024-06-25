Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor... Bu ödemeler değişiyor | Genel Haberler

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilenecek.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi



Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşanacak.

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

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65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Engelli aylığı yüzde 40-69 arası olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 2797,81 lira olarak ödeniyor.

Kıdem tazminatı tavan 35 bin 58 lira olurken bedelli askerlik 182 bin 609 lira olarak ödeniyor.

Evde bakım yardımı ise 7608,77 lira olarak ödeniyor.

ZAMLI OLARAK NE KADAR ÖDENİR?

Yüzde 20 oranında zam geldiği varsayıldığında 65 yaş aylığı 4205,80 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3357,37 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 5036,04 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3357,37 lira ödenecek.

Kıdem tazminatı tavanının 42 bin 70 liraya yükselmesi bekleniyor.

Bedelli askerlik ücretinin de 220 bin lira civarında olması bekleniyor.

Evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğine tabidir.

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