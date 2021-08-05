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Milyarder yatırımcıdan altın ve Bitcoin yorumu

05.08.2021 - 12:11
Milyarder yatırımcıdan altın ve Bitcoin yorumu | Genel Haberler

Bitcoin'i altının dijital versiyonu olarak niteleyen ünlü yatırımcı Ray Dalio, altın ile Bitcoin arasında tercih yapmak zorunda kalsa hangisini tercih edeceğini açıkladı.

Milyarder yatırımcı Ray Dalio, altın ile Bitcoin hakkında açıklamalarda bulundu. Bitcoin'i altının dijital versiyonu olarak niteleyen Ray Dalio, "Bitcoin altının dijital bir versiyonu gibidir" derken, altın ile Bitcoin arasında tercih yapmak zorunda kalsa tercihinin ons altın olacağını belirtti.

72 yaşına giren Dalio, daha önce kripto para birimleriyle ilgili endişelerini yıllarca dile getirdikten sonra, mayıs ayında açıklanmayan bir miktarda Bitcoin sahibi olduğunu belirtti.

HEM RİSK AZALTICI HEM DE GETİRİ ARTTIRICI

“Çok az miktarda Bitcoin sahibiyim. Ben büyük bir mal sahibi değilim” açıklamasında bulunan Dalio, şirketini dünyanın en büyük hedge fonu haline getirdikten sonra 2017′de Bridgewater Associates’in eş-CEO’su olarak görevinden ayrıldı.

Yönetici, portföy çeşitlendirmesi için elde bulundurulması gereken varlıklar olduğunu ifade etti. Şu anda Bridgewater’ın başkanı ve ortak yatırım görevlisi olarak görev yapan Dalio, "2019′da LinkedIn’de altın eklemenin kişinin portföyünü dengelemeye yardımcı olabileceğini çünkü hem risk azaltıcı hem de getiri artırıcı olduğunu" belirtmişti.

ENFLASYONA KARŞI BİR KORUNMA

Dalio’nun mayıs ayında Coindesk’e söylediği gibi, Bitcoin enflasyona karşı korunmaya da yardımcı olabilir. Ancak altın ve Bitcoin arasında seçim yapmak zorunda kalırsa, satın alma fiyatına nispeten benzer bir oranda tutulabilen ve paraya dönüştürülebilen bir varlık anlamına gelen “zenginlik deposu” olarak uzun geçmişi nedeniyle altını seçeceğini söylüyor.

Altının enflasyona karşı doğal bir korunma olduğunu belirten Dalio, Bitcoin’in oynaklığı Dalio için bir endişe kaynağı ve onun tek sorunu değil.

YALNIZ DEĞİL

Dalio, altın ve Bitcoin düşüncelerinde yalnız da değil. FED Başkanı Jerome Powell da kripto paraların hayranı değil ve Nisan ayında onları “spekülasyon araçları” olarak nitelendirdi. Powell ayrıca kripto para birimlerini altınla karşılaştırdı ve insanların uzun zamandır altına “sahip olmadığı özel bir değer” verdiğini belirtti.

Son aylarda ve yıllarda birçok finans uzmanı, kripto para biriminin oynaklığı konusunda uyardı ve insanların yalnızca kaybetmeyi göze alabilecekleri kadar yatırım yapmalarını tavsiye etti.


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