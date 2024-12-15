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Milli Savunma Bakanlığı, savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünleri öğrencilere tanıttı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Savunma#Ekonomi
Milli Savunma Bakanlığı, savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünleri öğrencilere tanıttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 09:32

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yerli Malı Haftası kapsamında savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünleri öğrencilere tanıttı. ASFAT İş Geliştirme Direktörlüğü'nde görevli Yüksek Mühendis Yıldırım Arslan, 'Milli Savunma Bakanlığı olarak, ürünlerimizle, silah sistemlerimizle, platformlarımızla yerli katkıyı en üst seviyeye çıkarmak bizim asıl hedefimiz ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz.' dedi.

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MSB'ye bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) tarafından, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle yerli ve milli savunma sanayi ürünleri, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde Ankara'daki 4 okuldan katılım sağlayan 100 öğrenciye tanıtıldı. Tanıtım sunumunun ardından bando gösterisi gerçekleştirildi.

ASFAT İş Geliştirme Direktörlüğü'nde görevli Yüksek Mühendis Yıldırım Arslan, ASFAT'ın MSB bünyesindeki askeri fabrikaların ve tersanelerin imkanlarını kullanarak ihracat odaklı proje yönetim faaliyeti yürüttüğünü ifade etti. Arslan, ASFAT 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ndeki askeri fabrikayı öğrencilere tanıttıklarını dile getirerek, "Fabrikamızın asıl amaçlarından bir tanesi; Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan silah sistemlerinin bakım, onarım ve yenileştirme işlemlerini yapmak. Bu anlamda, Yerli Malı Haftası'na büyük bir katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı olarak, ürünlerimizle, silah sistemlerimizle, platformlarımızla yerli katkıyı en üst seviyeye çıkarmak bizim asıl hedefimiz ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.

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'YERLİ, MİLLİ ÜRÜNLERİMİZİN İHRACATININ YAPILMASINA KATKI SAĞLIYORUZ'

Yapılan ürünlerle özellikle ihracat ağırlıklı bir proje yönetimi yürüttüklerini dile getiren Arslan, "Dünyanın çeşitli ülkelerine, çeşitli kıtalarına Afrika, Asya, Avrupa gibi kıtalarına yerli, milli ürünlerimizin ihracatının yapılmasına katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünleri öğrencilere tanıttı

Yerli Malı Haftası'nda öğrencilerin fabrika ziyaretine ilişkin ise Arslan, "Yerli Malı Haftası'nın bir anlam kazanabilmesi için, bir önem atfedilmesi için bunun ete kemiğe bürünmesi gerekiyor. Bunu sadece anlatmak bir yere kadar etkili olabilir ama çocuklarımızı burada, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı bir fabrikamıza aldık. Buradaki hava platformlarına, uçaklara, helikopterlere dokunarak bunun ne anlama geldiğini daha iyi anlattığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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'BİZİ GURURLANDIRIYOR'

Batıkent Anadolu Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi olan Nurdağ Baytemür, yerli ve milli üretimleri görmenin kendilerine ilham verdiğini ifade ederek, "Gelecekte böyle meslekler edinmek için çok ilham verici. Burada olmaktan çok mutluyuz. Burası sandığımızdan daha büyük ve bizi mutlu eden bir yer oldu. Yerli malların önemini bir kez daha çok iyi anlamış olduk. Özellikle ekonomik açıdan, kalkınma açısından, toplumsal açıdan, bizim için çok önemli. Atatürk'ün de dediği gibi 'İstikbal göklerdedir' lafının arkasında duruyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünleri öğrencilere tanıttı

Fabrika gezisinin ardından öğrencilere Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ve ASFAT Genel Müdürü Behcet Karataş tarafından plaket takdim edildi. (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı, savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünleri öğrencilere tanıttı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Savunma#Ekonomi

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