×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Michelin fabrikalarına kilit vuruyor

Güncelleme Tarihi:

#Michelin#Lastik#Fabrika
Michelin fabrikalarına kilit vuruyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 14:50

Lastik üreticisi Michelin, Fransa'daki iki fabrikasını kapatacak.

Haberin Devamı

Fransız lastik üreticisi Michelin, Fransa'daki 2 fabrikasını en geç 2026 yılı başında kapatacağını duyurdu.

Michelin'den yapılan açıklamada, birkaç yıldır ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan Cholet ve Vannes fabrikalarında en geç 2026 başında üretimin durdurulmasının planlandığı belirtildi.

"Avrupa'nın rekabet gücündeki düşüş" ve "otomobil ve kamyon lastiği pazarlarının yapısal dönüşümü", kapatma kararına gerekçe olarak gösterildi.

Fransız lastik üreticisinin söz konusu fabrikalarında 1254 kişi çalışıyor.

Öte yandan, Fransız perakende şirketi Auchan Retail International SA da yeniden yapılanma planı kapsamında çeşitli departmanlardan 2 bin 389 pozisyonu iptal etmeyi planladığını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Michelin#Lastik#Fabrika

BAKMADAN GEÇME!