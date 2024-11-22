Meşhur markanın adıyla satış yapıyordu! Börekten çıkanlara şok olacaksınız

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Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını teminen yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçlarını açıklıyor.

Bakanlık düzenli olarak yaptığı denetimlerde aldığı örnekleri titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetliyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

KIYMA YERİNE NELER ÇIKTI NELER...

Son yapılan denetimlerde hemen her yerde açılan ve esas sahibiyle hiçbir bağlantısı olmayan Meşhur Sarıyer Börekçisi adındaki börekçilerin birinden numuneler alındı. Ataşehir merkezli, Kağıthane dahil toplamda iki şubesi bulunan ve 2023 yılında kurulan, dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi ve içinden kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı.

KIRMIZI PUL BİBERDE NE OLDUĞU BİLİNMEYEN MADDELER ÇIKTI

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Helmi Köse - Yasmer Baharat'ta satılan kırmızı pul biberden içinde ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde bulundu.

Bunun dışında Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş ortaya çıktı.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar