Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor | Genel Haberler

Merkez Bankası'nın rezervleri 148 milyar 448 milyon dolardan 153 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri güçlü olmaya devam ediyor. Merkez'in rezervleri geçtiğimiz hafta 5.3 milyar dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolardan 153 milyar 796 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 58 milyar 717 milyon dolardan 59 milyar 451 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervleri ise 89 milyar 731 milyon dolardan 94 milyar 345 milyon dolara çıktı.

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