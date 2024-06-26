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Merkez Bankası'ndan iki şirkete izin çıktı

26.06.2024 - 06:44 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan iki şirkete izin çıktı | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iki şirkete faaliyet izni verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Qnbpay Ödeme Hizmetleri AŞ ve SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ'ye faaliyet izni verdi.

TCMB'nin konu ile ilgili Tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Qnbpay Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ödeme hizmetleri sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak, SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ'ye elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.

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