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'Merkez Bankası'ndaki rezerv artışı not kararında etkili oldu'

07.09.2024 - 12:17 | Son Güncelleme :
'Merkez Bankası'ndaki rezerv artışı not kararında etkili oldu' | Genel Haberler

Uzmanlar, Fitch Ratings'in kararıyla beraber Türkiye'nin artık iyileşen bir not yörüngesinde olduğunu ve diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da not artırımlarının gelebileceğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağan olarak belirledi.

Fitch açıklamasında, pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari hesap açıkları ve döviz korumalı mevduatlardaki kademeli düşüşün, muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyeceği belirtilerek, rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda 165 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

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AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in not artışı ile beraber kendi skalasında Türkiye’nin "yatırım yapılabilir" not seviyesine ulaşmasına üç kademe kaldığını belirtti.

Ancak görünümün durağana çevrilmesi ve politika geri dönüşleri riskine işaret edilmesinin bir sonraki not artışında acele edilmeyeceğini, işler yolunda giderse 2025’Teki ilk değerlendirmesinde görünümün tekrar pozitife dönmesinin mümkün olduğunu düşündürdüğünü ifade eden Bürümcekçi, "Bu yılın son kredi değerlendirmesi 1 Kasım’da Standard & Poor's'un (S&P) tarafından yapılacak, görünüm pozitif olduğundan kredi notunda bir kademe daha artış görüleceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de, "Fitch Ratings'in bu kararı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve ekibinin yaptığı politika ayarlamasının doğrudan bir sonucudur. Bunun için tebrik edilmeleri gerekir. Türkiye, artık iyileşen bir not yörüngesinde olması nedeniyle bunu hak etti. Moody's, kredi notunu iki kademe yükseltme kararı da bunu doğruladı." dedi. 

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"MERKEZ BANKASININ REZERVLERİNİ ARTIRMASI NOT ARTIRIMINDA ETKİLİ OLDU"

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise, "Fitch Ratings'in not artırımı bekleniyordu ama tabii kesin değildi. Bunun gerçekleşmesi olumlu bir gelişme." dedi.

Yatırım yapılabilir kategoriye çıkmak için hala üç not artışı daha gerektiğini ancak son bir yılda Türkiye'nin notunda hem Fitch hem diğer kurumların not artışlarının oldukça güçlü adımlara işaret ettiğini vurgulayan Aslanoğlu, "Normal koşullarda not indirimi kolay, çıkışı zordur. Türkiye'nin not artırımı görece hızlanmaya başlamış görünüyor." diye konuştu.

Aslanoğlu, bunun dışında değerlendirmelere bakıldığında özellikle Fitch'in para politikası ve onun unsurlarıyla daha fazla odaklanan bir değerlendirme sürecinde olduğunun daha önce de izlendiğini yine benzer bir değerlendirme görüldüğünü söyledi.

Özellikle para politikasındaki sıkılığın güçlü olmasının Merkez Bankasının rezervlerini artırmasının ve bu artırımın güçlü olmasının ve devam edecek beklentisinin not artırımında etkili olmuş göründüğünü belirten Aslanoğlu, makro ekonomik tahminlere bakıldığında bir reyting kuruluşunun bakışı açısından bu tahminlerin ekonomi politika yapıcılarının tahminleriyle yakınsamasının özellikle enflasyon tahmininin Merkez Bankası tahminlerine yakınsamasının şu aşamada olumlu göründüğünü dile getirdi.

Fitch Ratings, geçen yıl eylülde Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, bu sene mart ayında da ülkenin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.


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