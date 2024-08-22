Merkez Bankası rezervlerini açıkladı | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 150 milyar 233 milyon dolardan 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi.

Böylece rezervlerdeki artış 2.6 milyar dolar oldu.

Altın rezervleri 57 milyar 902 milyon 690 bin dolardan 58 milyar 768 milyon 930 bin dolara yükseldi.

Döviz rezervi ise 92 milyar 330 milyon 430 bin dolardan 94 milyar 145 milyon 890 bin dolara çıktı.

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