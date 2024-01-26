Mercedes'ten Dubai'ye 1 milyar dolarlık kule | Genel Haberler

Mercedes-Benz, Dubai'ye 1 milyar dolarlık lüks bir gökdelen inşa edecek.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz Group AG'nin Dubai'ye inşa edilecek gökdeleninin tanıtımı yapıldı. Dünyanın en yüksek kulesi Burj Khalifa'nın manzarasına sahip 1 milyar dolarlık proje, Alman otomobil üreticisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir emlak şirketi olan Binghatti Properties tarafından inşa ediliyor. 150 daireye sahip olacak olan binada ortalama daire fiyatı ise 10 milyon dolar civarında.

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Geçen yıl Binghatti, Fransız lüks otomobil üreticisi Bugatti ile de beraber proje yapmak için anlaşma imzaladı. Firma aynı zamanda kuyumculuk firması Jacob & Co. ile dünyanın en yüksek konut binası olacak 500 metrelik bir gökdelen için de ortaklık kuruyor.

TÜM DAİRELER SATILDI



Bu yüksek profilli projeler 2009'daki Dubai emlak krizini anımsatsa da Binghatti bir endişe duymuyor. İcra Kurulu Başkanı Mohammad Binghatti fiyatların bu yıl %12 ila %18 artmasını bekliyor. Firma, nakit para kazanmak için 18 ayda 20 bin evi tamamlamayı planlıyor. Bu miktar şirketin son beş yılda inşa ettiği mülk sayısının iki katı. Mercedes-Benz ve Bugatti kuleleri gibi lüks konutların üç yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Firma halihazırda Bugatti Tower'daki 182 konuttan 32'sini sattı. Alıcılar ise metrekare başına 2.620 dolar kadar ödedi. Şirket, Mercedes kulesi için ilk aşamada mevcut tüm dairelerin satıldığını söyledi.



Firma, son üç ayda yaklaşık 330 milyon dolar harcayarak arazi satın aldı. Ayrıca Binghatti, projeleri finanse etmek için tahvil satışından 500 milyon dolar yatırım toplamayı düşünüyor. Mohammad Binghatti bir röportajda "Kesinlikle bu yıl ve gelecek yıl daha fazla büyüme göreceğiz. Dubai'ye net bir zenginlik göçü geliyor ve nüfusta bir artış var, bu da piyasada organik büyümeye yer açıyor" dedi. Gayrimenkul danışmanlığı şirketi CBRE Group Inc.'e göre Ocak 2020'den bu yana Dubai'de kiralar yaklaşık %45 artarken ortalama ev fiyatları yaklaşık %35 arttı.

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