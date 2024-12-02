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Menengiç kahvesi AB tescili aldı! Bakan Yumaklı'dan paylaşım

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#Menengiç Kahvesi#TOBB#AB
Menengiç kahvesi AB tescili aldı Bakan Yumaklıdan paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 10:11

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep menengiç (melengiç) kahvesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Gaziantep menengiç kahvesinin Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirerek, "Coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Gaziantep menengiç kahvesinin AB'den tescil alan 29. ürün olduğuna işaret eden Yumaklı, "Eşsiz kokusu ve aromasıyla ülkemizde severek tüketilen menengiç kahvesi, sınırlarımızı aşarak Avrupa'da da tescillendi. Coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

HİSARCIKLIOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 29. ürünün Gaziantep menengiç-melengiç kahvesi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 66 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

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#Menengiç Kahvesi#TOBB#AB

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