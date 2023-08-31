Memurların zammı belli oluyor... Sadece saatler kaldı | Genel Haberler

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yılı toplu sözleşme zam oranları bugün belli olacak. Toplantı saat 10:00'da başlayacak.

Toplu Sözleşme sürecinde sona gelindi. Bazı istisnalar için imzalar atılsa da zam oranında anlaşılamadığı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu zam oranını belirlemek için toplantılarını gerçekleştirdi.

Hakem Kurulu bugün son toplantısını saat 10:00'da yapacak ve zam oranları açıklanacak.

Hakem Kurulu'nun aldığı karar kesin kabul edilip itiraz edilemeyecek. Böylece 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaş zamları da kesinleşmiş olacak.

65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları da yapılacak zam oranından etkilenecek. Böylece toplamda 8 milyon kişi yapılacak zamdan doğrudan etkilenmiş olacak.

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