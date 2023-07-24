Memurların zam talebi açıklandı... İşte istenen maaşlar | Genel Haberler

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizi açıkladı. Yalçın 2024 yılı için yüzde 70 zam talep etti.

Memurlar için toplu sözleşme maratonu başlıyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 2024 yılı için memur maaşlarına yüzde 70, 2025 yılı için ise yüzde 40 zam talep ettiklerini söyledi. Bekar ve yeni işe başlayan memur maaşının da en düşük 22 bin lira olması sözünün yerine getirilmesini istedi. Ayrıca Yalçın, seyyanen zamdan yararlanamayan memur emeklilerine 8077 lira seyyanen zam yapılmasını talep etti.

Kira yardımı olarak da memurlara 7650 lira verilmesi istendi.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Kamu görevlilerine 2024 yılı için yüzde 70, 2025 yılı için yüzde 40 zam talep ediyoruz. Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL kira yardımı talep ediyoruz. Bekar ve yeni işe başlayan memur için 22 bin TL en düşük maaş sözü yerine getirilmeli. Ayrıca seyyanen zam olan 8077 lira memur emeklilerine de yansıtılmalı.

İşte tüm talepler:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.



Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;



2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70, 2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.



Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.



1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.



Kamu görevlilerine aylık 7.650 ₺ Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.



Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.



Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram İkramiyesi istiyoruz.



Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz. Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.



Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.



Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.



Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.



Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.



Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.



4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.



Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.



Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.



Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz. Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz. Doğum yardımının 5.098 TL, Evlenme yardımının 24.215 TL, Ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.



Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.



8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.



Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.





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