  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Memur ve memur emeklileri dikkat! Son zam toplantısı bugün
‹ Önceki Haber AnadoluJet'ten yüzde 30 indirim AnadoluJet'ten yüzde 30 indirim Sonraki Haber › ABD'li bankaların notları düştü ABD'li bankaların notları düştü

Memur ve memur emeklileri dikkat! Son zam toplantısı bugün

22.08.2023 - 07:05 | Son Güncelleme :
Memur ve memur emeklileri dikkat! Son zam toplantısı bugün | Genel Haberler

Memur ve memur emeklileri 2024-2025 yıllarını içeren toplu sözleşme görüşmelerinde alacakları zamma odaklandı. Bugün son toplantı gerçekleştirilecek.

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde son toplantı bugün gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek toplantıda sendikalar kamu işveren tarafından yeni teklifler bekliyor.

Bugünkü toplantıda uzlaşma gerçekleşirse 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranları belli olmuş olacak.
Taraflar uzlaşamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girerek uzlaşı zemini oluşturacak.

31 Ağustos 2023 tarihine kadar memur ve memur emeklilerinin zamları belli olmuş olacak.

MEMUR-SEN YÜZDE 70 ZAM İSTİYOR

Memur-Sen 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istedi.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.006 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.