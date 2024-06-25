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Memur ve memur emeklileri 3 Temmuz'u bekliyor

25.06.2024 - 07:48 | Son Güncelleme :
Memur ve memur emeklileri 3 Temmuz'u bekliyor | Genel Haberler

Memur ve memur emeklilerinin zamları 3 Temmuz 2024'te saat 10:00'da belli olacak. Şu anda memur ve emekliler yüzde 17.38'lik zammı hak etmiş durumda. Haziran ayı enflasyon verisi net zammı belirleyecek.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi

Milyonlarca memur ve memur emeklisi enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyor. Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklileri şu anda yüzde 17.38'lik zammı hak etti. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2024'te açıklanacağı için son verinin zam üzerine yapacağı etki bekleniyor.

Ortalama olarak memur ve memur emeklilerine yüzde 20-21 civarında zam gelmesi bekleniyor.

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KİM NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşmeden kaynaklanan oranlar ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Yılın ilk 5 aylık verilerine göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17.38'lik artış kesinleşti. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zamlar netleşecek.

 


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