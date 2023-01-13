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Memur ve emeklilerin zammı Resmi Gazete'de

13.01.2023 - 07:27 | Son Güncelleme :
Memur ve emeklilerin zammı Resmi Gazete'de | Genel Haberler

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yüzde 30 artışı da içeren kanun yürürlüğe girdi.

"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna eklenen geçici madde ile sigortalı ve hak sahiplerine; 2023 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile 2023 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının, 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılacak. 

Düzenlemeye göre, asgari ücret desteği Ocak-Haziran 2023'te de devam edecek.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabaka dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV, gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak.


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