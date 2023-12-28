Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurlular zamlarını merakla bekliyor... İşte zam hesaplaması | Genel Haberler

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren maaş zammı için sayılı günler kaldı. 3 Ocak 2024 tarihinde saat 10:00 itibarıyla memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşecek.

Burak Taşçı / Hurriyet.com.tr

Emekli ve memurlar maaşlarına gelecek zammı merakla bekliyor. Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3,28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33,64 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Kasım ayı enflasyonunun yüzde 3,28 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.



MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM NASIL HESAPLANIYOR?

Temmuz-Aralık ayları arasındaki TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranları kümülatif olarak toplanıyor. Sonrasında 2023 yılının ikinci altı ayı için verilen yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı toplanan aylık enflasyon oranından çıkarılıyor. Ortaya çıkan rakama Ocak-Temmuz arası için belirlenen yüzde 15'lik toplu sözleşme oranı ekleniyor.

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Başka bir deyişle Temmuz-Kasım 2023 tarihleri arasında kümülatif olarak aylık enflasyon oranı yüzde 33,64 oldu. 33,64'den yüzde 6'lık 2023 yılı ikinci altı aylık toplu sözleşme zammı çıkarılıyor ve ortaya 27,64 rakamı çıkıyor. 27,64'e de 2024 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 15 zam ekleniyor ve sonuç yüzde 42,64 oluyor. Böylece Temmuz-Kasım arasında memur ve memur emeklilerinin hak ettiği zam yüzde 42,64 oldu. Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte bu rakam yükselecek ve refah payı da eklenerek yeni zam oranı belirlenmiş olacak.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

BAKAN IŞIKHAN: YÜZDE 50 CİVARINDA ZAM OLMASI TAHMİN EDİLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.



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