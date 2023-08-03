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Memur, emekli maaşlarına zam ile kira artış oranı belli oldu

03.08.2023 - 10:47 | Son Güncelleme :
Memur, emekli maaşlarına zam ile kira artış oranı belli oldu | Genel Haberler

Temmuz ayı enflasyon rakamları memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı oranı ile iş yerlerine özel kira artış oranlarını da belirledi.

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın geriye kalan 6 ayına ilişkin olan ilk Temmuz ayı enflason verisi açıklandı.

Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 9,49 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,49'luk enflasyon farkını ilk aydan hak etmiş oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Bundan dolayı ortaya sözleşmeden doğacak olan zam belirlenmediği için Temmuz ayı itibarıyla alacakları enflasyon farkı da belirlenmedi. Şayet toplu sözleşmede yüzde 9,49'un altında bir artış verilirse memur ve memur emeklileri artıştan kalan kısmın farkını zam olarak hak edecekler. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, ayrıca yüzde 9,49'luk oran sadece Temmuz ayı için geçerli, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

İŞ YERLERİNE YAPILACAK KİRA ZAMMI BELLİ OLDU

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 9,49, yıllık yüzde 47,83 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 57,45 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 57,45 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 59,95 olmuştu.

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.


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