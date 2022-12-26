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‘Mavi kuş’ Tesla’yı yedi! 1 yılda 853 milyar dolar buhar oldu

26.12.2022 - 07:19 | Son Güncelleme :
‘Mavi kuş’ Tesla’yı yedi! 1 yılda 853 milyar dolar buhar oldu | Genel Haberler

ABD’li işadamı Elon Musk’ın popüler elektrikli otomobil şirketi Tesla, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Küresel hammadde ve tedarik krizinden dolayı Çin’deki fabrikada üretim kesintileri devam ederken, Musk’ın bir de Twitter’ı 44 milyar dolara satın alması ve şirketin CEO’luğunu üstlenmesi Tesla’daki değer kaybını arttırdı.

1 haftada 85 milyar $ Tesla hisseleri geçtiğimiz hafta Mart 2020’de salgının başlamasından bu yana en kötü haftasını kaydetti. Hisse kayıpları bir haftada yüzde 18’i buldu ve şirketin piyasa değeri 85 milyar dolar kaybederek 400 milyar doların altına geriledi. Ocak 2022’de 1 trilyon 240 milyar doları gören Tesla’nın piyasa değeri, önceki gün 387 milyar dolara kadar düştü. 11 aylık kayıp ise toplamda 853 milyar dolar oldu. Gelişmeler sonucunda 190 milyar dolar piyasa değeriyle en değerli ikinci otomotiv şirketi konumunda bulunan Toyota, Tesla ile arasındaki farkı kapatmış oldu. Üçüncü sırada ise 92 milyar dolar ile Çinli BYD bulunuyor.

‘İKİ YIL SATIŞ YOK’

Artan endişeler üzerine Musk’tan bir açıklama da geldi. Twitter Spaces’da konuşan Musk, ekonominin 2023’te ciddi resesyona gireceğini ve pahalı ürünlere olan talebin düşeceğini öngördüğünü söyledi. Elon Musk, “Muhtemelen bundan iki yıl sonrasına kadar hisse satışı yapmayacağım. Hiçbir koşulda kesinlikle gelecek yıl ve muhtemelen sonraki yıl da satış yapmayacağım” ifadelerini kullandı. Musk son olarak, 14 Aralık’ta 3.6 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi satmış ve bu adımla Tesla’daki bu yılki toplam hisse satışı 40 milyar dolara yaklaşmıştı.

TÜRKİYE’YE GELİŞİ 2023 YILINA KALDI

2022 yılı içerisinde Türkiye’ye girmeyi hedefleyen Tesla’nın bu planları ise otomotiv sektörünü derinden etkileyen tedarik ve hammadde problemleri nedeniyle 2023 yılına kaldı. Şirketin 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili sorumu yanıtlayan Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer, tedarik durumuna işaret ederek Türkiye planlarının 2023 yılına kaldığını doğruladı. Şirketin Türkiye planları için ise Almanya’daki ‘Giga Berlin’ fabrikası önemli rol oynuyor. Bu fabrikada Model Y’yi üreten şirket son olarak, haftada 3 bin adet Model Y üretimi yapılmaya başlandığını paylaşmıştı. Bu durum, fabrikanın senede tahmini 150 bin adet Model Y üretebileceği anlamı taşıyor. Öte yandan, daha ekonomik model olan Model 3 ise Çin’de üretiliyor ancak Çin’deki karantina önlemleri nedeniyle buradaki tedarik sorunları devam ediyor.


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