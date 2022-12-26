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Mahkemeden ilaç parası için emsal karar

26.12.2022 - 07:21 | Son Güncelleme :
Mahkemeden ilaç parası için emsal karar | Genel Haberler

İzmir’de yaşayan ve bir süredir yumurtalık kanseri tedavisi gören 3 çocuk annesi D.C. (67), kutusu 56 bin TL olan ve ayda 1.5 kutu kullanması gereken akıllı ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılamayınca dava açtı.

Dosyayı inceleyen İzmir 1’inci İş Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı vererek, dava süresince söz konusu ilacın SGK tarafından hastaya ödenmesine hükmetti. Yaşlı aylığı ile geçinen D.C., ilacı satın alacak ekonomik gücü olmaması nedeniyle avukat Murat Turgut Minar’a başvurdu. Sağlık Bakanlığı’nın 29 Kasım 2022 tarihinde endikasyon dışı kullanım izni vererek ilacın tıbben kullanılmasının uygun olduğunu teyit ettiğini belirten Avukat Minar, geçen 6 Aralık’ta SGK’ya başvurarak ilacın bedelinin karşılanmasını istedi. Ancak, SGK’dan bir gün sonra gelen cevapta ilacın bedelsiz karşılanmayacağı belirtildi. Bunun üzerine Minar, 8 Aralık’ta İzmir 1’inci İş Mahkemesi’ne başvurarak, ihtiyati tedbir kararı alınması için dava açtı.

SGK TARAFINDAN ÖDENECEK

Mahkemeye verilen dilekçede, tedavinin kesintiye uğramasının geri dönülmez biçimde büyük zararlar doğurabileceğine yer verilirken, “Müvekkilimin tedavisinin aksaması nedeniyle çok geçmeden yaşamını yitirebileceği de nazara alınmalıdır” sözlerine yer verildi. Kararda ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 389’uncu maddesi hatırlatılıp, “Mevcut bir durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlanacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikmesi sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği’ dikkate alınarak ve dosyadaki mevcut deliller göz önünde bulundurmak sureti ile ihtiyati tedbir talebinin teminatsız olarak kabulü gerekmiştir” denildi. Avukat Minar, dava sonlandığında da lehlerine bir sonuç çıkmasını ve ihtiyacı olan bütün vatandaşların bu ilaca ücretsiz şekilde erişebilmesini umduklarını belirterek, “SGK’nın ilaçların ödemelerine ilişkin olarak yeni tedavi yöntemleri ile aynı hızda kendisini güncellemesi gerekmektedir. Açtığımız bu davada mahkemece; müvekkilin tedavisinde hayati öneme sahip ilacın dava sonuna kadar tedbiren SGK tarafından ödenmesine karar vermiştir. Dava kanser ilaçlarının ve özellikle akıllı ilaç teknolojisi ile üretilen ilaçların da kurumca ödenmesi hususunda dava sonucu beklenmeksizin ödenebileceğini de göstermiştir” değerlendirmesini yaptı.

 


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