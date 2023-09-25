Lego, milyarlarca dolarlık yatırım sözü verdi | Genel Haberler

Danimarka merkezli Lego, dünyanın en büyük oyuncak üreticisinin geri dönüştürülmüş şişeleri kullanmaya yönelik yaptığı deneyin işe yaramaması sonrasında bile, karbon emisyonlarını azaltmak için sürdürülebilir malzemeler bulma arayışına bağlı kaldığını açıkladı.

Danimarka merkezli Lego, dünyanın en büyük oyuncak üreticisinin geri dönüştürülmüş şişeleri kullanmaya yönelik yaptığı deneyin işe yaramaması sonrasında bile, karbon emisyonlarını azaltmak için sürdürülebilir malzemeler bulma arayışına bağlı kaldığını açıkladı.

Lego, kendine özgü renkli tuğlalarını PET olarak bilinen polietilen tereftalattan yapılmış geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapma konusunda ilerlememeye karar verdiğini ve iki yıldan fazla süren testlerin ardından malzemenin karbon emisyonlarını azaltmadığını bulduğunu bildirdi.

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Yine de oyuncak üreticisinin 2032 yılına kadar sürdürülebilir malzemelerden Lego tuğlaları üretmeye tamamen kararlı olduğunu da kaydetti.

İki yıl önce, tuğlalarını yağ bazlı plastikten yapan özel bir grup, geri dönüştürüldüğünde kalitesi bozulmayan PET plastikten yapılmış geri dönüştürülmüş plastik şişelere potansiyel bir geçiş araştırmaya başladı.

Lego, daha sürdürülebilir malzemelere geçiş ve karbon emisyonlarını 2032 yılına kadar yüzde 37 oranında azaltma çabalarının bir parçası olarak sürdürülebilirlik girişimlerine 1,2 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını söyledi.

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