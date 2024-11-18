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LeBron James'in şirketinden birleşme hamlesi

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#Lebron James#Şirket#Birleşme
LeBron Jamesin şirketinden birleşme hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 16:36

Milyarder sporcu LeBron James'in Medya Şirketi 'Kardashians' yapımcısıyla birleşiyor. Anlaşma, mevcut yatırımcılardan 40 milyon dolarlık kaynak aktarımını da içeriyor.

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LeBron James'in SpringHill Co. şirketi, sahiplerinin eğlence sektöründeki daralma sırasında başarı için kendilerini daha iyi konumlandıracaklarını umdukları iki Hollywood yapım şirketinin birleşmesi olan Fulwell 73 ile birleşiyor.

Bloomberg'in ilk haberine göre iki şirket aylardır birleşme görüşmeleri yapıyordu ve anlaşmanın yıl sonundan önce tamamlanması bekleniyor. Nike Inc., Epic Games Inc. ve Fenway Sports Group'u içeren bir grup yatırımcı, işlemin bir parçası olarak işletmeye 40 milyon dolar daha koyacak. Şirketler anlaşmanın şartlarını başka bir şekilde açıklamadı.

James'in uzun süredir iş ortağı olan Maverick Carter, Fulwell'den Leo Pearlman ile birlikte yeni şirketin eş genel müdürü olarak görev yapacak. Carter ve Fulwell'in ortaklarından Ben Winston birbirlerini birkaç yıldır tanıyorlar ve birkaç yıl önce ortak bir doğum günü partisi düzenlemişlerdi.

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Londra merkezli Fulwell, Grammy Ödülleri ve Kardashianlar gibi canlı etkinliklerin ve senaryosuz programların önde gelen yapımcılarından biriyken, Los Angeles merkezli SpringHill ise büyük sporcular tarafından desteklenen yeni eğlence şirketlerinin öncüsü konumunda. Carter ve James 2020 yılında SpringHill'i kurarak üç medya girişimini tek bir çatı altında birleştirdi. Film ve TV yapımlarının yanı sıra çok sayıda marka ve pazarlama çalışması da yapıyor.

Carter bir röportajında “İlk günden itibaren sadece iki yapım şirketi değil, tam ölçekli bir eğlence şirketi haline geliyoruz” dedi.

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#Lebron James#Şirket#Birleşme

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