Las Vegas'tan sonra Abu Dhabi'ye de dev küre

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Abu Dabi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sphere Entertainment Co. Orta Doğu'ya da Las Vegas'taki gibi dev bir küre inşa etme planını duyurdu.

Anlaşmaya göre Abu Dhabi, küreyi işleten firma olan Sphere Entertainment'a bir franchise ücreti ödeyecek. Abu Dhabi hükümeti, ayrıca Sphere Entertainment'a yaratıcı ve sanatsal içerik için yıllık ücretler ödeyecek.

AP'nin haberine göre duyuruda finansman bilgisi sunulmadı ve kürenin Emirlik başkentinde nerede inşa edileceği belirtilmedi.

2,3 milyar dolarlık devasa küre (Las Vegas Sphere), 2023'te kumar başkentinin en pahalı eğlence mekanı olarak açıldı. Yüksek çözünürlüklü bir LED ekran ile kaplanan küre, 17.500 kişilik seyirci kapasiteli bir eğlence merkezi. 111 metre yüksekliğinde ve 157 metr genişliğinde olan dünyanın en büyük küresel yapısının içinde konserler ve spor etkinlikleri düzenlendi.

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Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, geçen yıl ışık kirliliği de dahil olmak üzere çok sayıda endişe nedeniyle şehrin doğusunda bir tane küre inşa etme planını reddetti.

Sphere hisse senedi Salı günü New York Borsası'nda %6'dan fazla yükselerek hisse başına 48,91 dolardan kapandı.