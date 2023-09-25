Küresel sıkıntı sürüyor, dizel piyasası ne zaman yatışacak? | Genel Haberler

Dizel piyasasının potansiyel olarak devasa bir arz kesintisine zar zor tepki vermesi, traderların etkinin ne kadar ciddi olacağına dair bir dereceye kadar şüphe duyduğunu gösteriyor.

Dizel piyasasının potansiyel olarak devasa bir arz kesintisine zar zor tepki vermesi, traderların etkinin ne kadar ciddi olacağına dair bir dereceye kadar şüphe duyduğunu gösteriyor.

Geçen hafta uygulanan ve benzin için de geçerli olan geçici kısıtlamalar, bir anda milyonlarca varili küresel piyasadan kaldıracak. Bu kadar büyük bir kesinti, zaten gergin olan arz tablosunu önemli ölçüde sıkılaştırabilir ancak Avrupa'daki gösterge dizel vadeli işlemleri nispeten mütevazı hareketler kaydetti.

Haberin Devamı

Kuzeybatı Avrupa'da, ICE Gasoil vadeli işlemlerinin Brent'e (crack olarak bilinen önemli bir piyasa ölçütü) primi şu anda varil başına 33 dolar civarında. Bu, perşembe günü yasak haberi ortaya çıkmadan önce aşağı yukarı aynı durumdaydı.

Analistler yasağın nispeten kısa ömürlü olacağını ve muhtemelen arzın etkisine ilişkin endişeleri azaltacağını ileri sürdü.

Bu aynı zamanda genel bir ihracat durdurması da değil. Hükümet kararnamesi muafiyetler içeriyordu ve Rusya, ihrakiye yakıtı, motorin ve bazı orta damıtma ürünlerini yasağın kapsamı dışında bırakacak değişiklikler yaptı.

Başlangıçtaki kısıtlamalara göre, halihazırda yükleme kağıtları bulunan gönderiler hala ihraç edilebiliyordu.

Etiketler