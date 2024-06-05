Küresel piyasalarda bugün... Avrupa'da hisseler yükselirken Asya karışık seyirde | Genel Haberler

Küresel hisse senetleri Çarşamba günü karışık seviyelerde işlem gördü. Avrupa'da hiseler güne yükselişle başlarken Asya'da çoğunlukla düştü.

Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.966,52 puana, Almanya'nın DAX endeksi ise yüzde 0,6 artışla 18.516,05 puana yükseldi. İngiltere'nin FTSE 100 Endeksi yüzde 0,2 artışla 8.249,33 puanaçıktı.

ASYA PİYASALARI

Asya ticaretinde Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 0,9 kayıpla 38.490,17 seviyesinde tamamladı. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.769,00 puana, Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1,0 artışla 2.689,50 puana yükseldi. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kayıpla 18.424,96 puana gerilerken, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,8 düşüşle 3.065,40 puana indi.

Haberin Devamı

ABD PİYASALARI

Salı günü S&P 500 yüzde 0,2 oranında artış gösterdi ancak endeksteki hisselerin çoğu yükselişten çok düşüş yaşadı. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yüzde 0,4, Nasdaq kompoziti ise yüzde 0,2 arttı.

PETROL FİYATLARI

Enerji ticaretinde gösterge ABD ham petrolü 24 sent artışla varil başına 73,49 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 26 sent artışla varil başına 77,78 dolara yükseldi.

Etiketler