Kur korumalı yatay seyirde... | Genel Haberler

Kur Korumalı Mevduat (KKM), 20 Aralık 2021’de duyurulmasının ardından, bir yıl sonra yatay seyre geçti. Kasım ayında 1 trilyon 474 milyar liraya ulaşan KKM hesapları, 2 Aralık’ta 1 trilyon 463 milyar lira, 9 Aralık’ta 1 trilyon 464 milyar lira ve 16 Aralık haftasında da 1 trilyon 465 milyar lira oldu.

Bir yıl önce aralık ayında başlayan kur korumalı mevduat (KKM), bu yılın aralık ayında yatay bir seyir aldı. 4 Kasım tarihinde 1 trilyon 473 milyar lira olan KKM hesapları, 11 Kasım’da 1 trilyon 474 milyar liraya çıktı. Dolar kurunun sabit gitmesinin de etkisiyle aralık ayında yatay seyre geçen KKM hesapları, 2 Aralıkta 1 trilyon 463 milyar lira olarak açıklandı. KKM hesapları 9 Aralık’ta 1 trilyon 464 milyar lira ve 16 Aralık haftasında da 1 trilyon 465 milyar lira olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK 11 KASIM’DA

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu), KKM hesaplarına ilişkin ilk verisini 18 Şubat 2022 tarihinde yayımladı. 18 Şubat tarihli haftada 469 milyar 230 milyon lira olan KKM hesapları, mart ayının ilk haftasında 539 milyar 157 milyon lira olmuştu. Nisan ayının ilk haftasında 695 milyar 691 milyon lira olan hesaplar, mayıs ayında 819 milyar 20 milyon liraya yükseldi. Haziran ayının ilk haftasında 930 milyar 986 milyon lira olan KKM hesapları, haziran ayının sonunda 1 trilyon liraya yaklaşarak 992 milyar 80 milyon liraya çıktı. 24 Haziran haftasında ise 1 trilyon lira geçilerek 1 trilyon 18 milyar liraya yükseldi. Temmuz ayının ilk haftasında 1 trilyon 39 milyar lira olan KKM hesapları, 5 Ağustos haftasında 1 trilyon 169 milyar lira, 2 Eylül haftasında da 1 trilyon 307 milyar lira oldu. Ekim ayının ilk haftasında 1 trilyon 422 milyar lira olan KKM hesapları ekim sonunda 1 trilyon 462 milyar seviyesine geldi. Kasım ayının başında 1 trilyon 473 milyar lira seviyelerine gelen hesaplarda, en yüksek dönem 11 Kasım’da görüldü. 1 trilyon 474 milyar lira olan KKM hesapları, 25 Kasım tarihinde 1 trilyon 471 milyon lira oldu.

BİR YIL UZATILDI

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, KKM’nin bir yıl daha uzatıldığı duyurulmuştu. “Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında” karar, yürürlüğe girmiş ve “Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023’e kadar açılabilecek” açıklaması yapılmıştı.

‘KASIM VE ARALIKTA BÜTÇEDEN AKTARIM YOK’

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan bütçe istatistiklerine göre, ekim ayında KKM’nin bütçeye doğrudan maliyeti 6.7 milyar TL olmuştu. Yaklaşık iki hafta önce Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıklamasına göre ise KKM’nin maliyeti giderek azaldı. Bakan Nebati, TBMM Genel Kurulu’nda 2023 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, “Ocak-ekim döneminde KKM’ye bütçeden 91.6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile kasım ve aralıkta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır” dedi.

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