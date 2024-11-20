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Kumar makineleri hacklendi! Sistemler çevrimdışı hale getirildi

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#Kumar#Slot#Hacklenme
Kumar makineleri hacklendi Sistemler çevrimdışı hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 07:46

Slot makinesi operatörü International Game Technology, cihazlarına üçüncü tarafın erişim sağlayabildiğini açıkladı.

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International Game Technology, siber güvenlik olaylarına müdahale planını devreye soktu ve dış danışmanın desteğiyle bir soruşturma başlattı. 

Kumarhanelerdeki popüler slot makinelerinin operatörü International Game Technology, yetkisiz bir üçüncü tarafın bazı sistemlerine erişim sağladığını söyledi.

Salı günü yapılan bir açıklamaya göre şirket, olaydan kaynaklanan dahili bilgi teknolojisi sistemlerinin ve uygulamalarının bazı bölümlerinde kesintiler yaşadı.

International Game, siber güvenlik olay müdahale planını devreye soktu ve dış danışman desteğiyle bir soruşturma başlattı.

Şirket ayrıca belirli sistemleri çevrimdışı duruma getirdi. Yönetim bu olayın önemli olup olmadığına henüz karar vermedi.

Şirket, müşteriler ve diğer kişilerle temas halinde olduğunu söyledi.

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#Kumar#Slot#Hacklenme

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