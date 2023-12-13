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Kripto paralarda Fed yükselişi

13.12.2023 - 22:38
Kripto paralarda Fed yükselişi | Genel Haberler

Kripto para piyasalarında Fed'in faiz kararıyla birlikte yükseliş yaşandı. Fed faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu. Bu gelişmeyle birlikte Fed'in faiz indirme patikasına girme ihtimali artınca kripto paralarda da yükseliş yaşandı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu ve bundan sonraki süreçte faiz indirme ihtimalini artırdı.

Bu gelişme ışığında altında olduğu gibi kripto para birimlerinde de yükselişler yaşandı. Bitcoin gün içinde en düşük 40 bin 555 doları görürken Fed'in faiz kararıyla birlikte yüzde 3'ü aşan yükseliş yaşadı ve 42 bin 471 dolara çıktı.

Ethereum yüzde 2.5 oranında primle 2231 dolardan alıcı buluyor.


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