Kripto paralarda Fed yükselişi | Genel Haberler

Kripto paralarda Fed yükselişi
Kripto para piyasalarında Fed'in faiz kararıyla birlikte yükseliş yaşandı. Fed faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu. Bu gelişmeyle birlikte Fed'in faiz indirme patikasına girme ihtimali artınca kripto paralarda da yükseliş yaşandı.
Lider kripto para birimi Bitcoin, Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu ve bundan sonraki süreçte faiz indirme ihtimalini artırdı.
Ethereum yüzde 2.5 oranında primle 2231 dolardan alıcı buluyor.