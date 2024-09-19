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Kredilerde yükseliş sürüyor

19.09.2024 - 14:18 | Son Güncelleme :
Kredilerde yükseliş sürüyor | Genel Haberler

BDDK verilerine göre tüketici kredileri ve kredi kartlarına olan borç tutarları artış gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz haftada krediler 14 trilyon 623,1 milyar TL'den 14 trilyon 687,7 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 304 milyar TL'den 17 trilyon 613,4 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 800,5 milyar TL'den 1 trilyon 817,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 587,6 milyar TL'den 1 trilyon 624 milyar TL'ye yükseldi.

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Takipteki alacaklar ise 257,2 milyar TL'den 259,3 milyar TL'ye çıktı.


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