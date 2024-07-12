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Koroplast Temizlik'e Rekabet Kurumu'ndan soruşturma

12.07.2024 - 10:56 | Son Güncelleme :
Koroplast Temizlik'e Rekabet Kurumu'ndan soruşturma | Genel Haberler

Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ hakkında soruşturma açıldı.

Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (Koroplast)‘nin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 27.06.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Koroplast hakkında soruşturma açılmasına, 24-27/644-M sayı ile karar verdi.

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Koroplast; çöp poşeti, buzdolabı poşeti, kilitli poşet, fermuarlı poşet, streç film, alüminyum folyo, buz torbası, dondurulmuş gıda torbası, pişirme kâğıdı, fırın torbası, fırın kâğıdı, sünger ovma teli, temizlik bezi ve eldiven gibi pişirme, saklama ve temizlik ürünleri kategorilerinde bulunan pek çok ürünün satışı ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteriyor.


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