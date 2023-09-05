Körfez'den para akıyor! 1.5 trilyon doları kontrol etmeye başladı | Genel Haberler

Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en büyük kamu refah fonunun kontrolünü ele geçirdi

Körfezin petrol zenginliği mega birleşmeleri destekleyerek, ekonomileri destekleyerek ve spor dünyasını altüst ederek dünyanın her köşesine akarken, Abu Dabi'nin yönetici ailesinin önemli bir üyesinin hamleleri onu dünyanın en etkili anlaşma yapıcılarından biri olarak konumlandırdı.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en büyük kamu refah fonunun kontrolünü ele geçirdi ve denetlediği varlıkları hemen hemen 1,5 trilyon dolara çıkardı. Genişletilmiş özel ve devlet kurumları imparatorluğu aracılığıyla milyarlarca dolarlık anlaşmaları finanse etmeye devam etti.

Abu Dabi'nin iki yönetici yardımcısından biri, BAE'nin ulusal güvenlik danışmanı ve başkanının kardeşi olan Şeyh Tahnoon, Rajeev Misra ve milyarder Ray Dalio gibi finans devlerini kendine çekerek, teknolojiden finansa kadar her şeye değişen derecelerde yatırım yapmaya çalıştı.

Brezilya jiu-jitsu'sunun, bisiklet sürmenin ve satrancın hayranı olarak bilinen Şeyh Tahnoon, şu anda iki varlık fonunu yönetiyor: bölgenin en önemli özel yatırım şirketi, ülkenin en büyük bankası ve halka açık en büyük şirketi. Bu onu zengin Al Nahyan ailesinin fiili iş şefi haline getirdi; OPEC'in üçüncü büyük üreticisinin görünüşte sonsuz nakit rezervlerine - petrol zengini Basra Körfezi'nde bile alışılmadık miktarda finansal ateş gücüne - erişimi vardı.

1960'ların sonlarında, Abu Dabi'de petrolün keşfedilmesinden birkaç yıl sonra ve BAE'nin şu anki 10 milyona yakın nüfusuyla karşılaştırıldığında hala 250.000'den az insanın yaşadığı bir dönemde doğan Şeyh Tahnoon, giderek ülkesinin küresel isteklerinin yüzü haline geliyor.

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