Konut fiyatlarının artış hızı geriliyor | Genel Haberler

Ekim ayı konut fiyat endeksi, Eylül ayına göre düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ekim ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 86,5, reel olarak ise yüzde 15,4 oranında arttı. Artış Eylül ayında yüzde 89,2 olarak gerçekleşmişti. Böylece konut fiyatlarındaki düşüş TÜİK rakamlarına da yansımış oldu.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,5 oranında artan konut fiyat endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 15,4 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,9, 4,7 ve 3,3 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 74,4, 101,5 ve 80,1 oranlarında artış gösterdi.

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