Koç Holding açıkladı! Tat Gıda'nın satışında sona gelindi | Genel Haberler

56 yıllık Tat Gıda'nın yeni sahibinin belirlenmesine az bir zaman kaldı. Koç Holding, satın alma tekliflerini değerlendirme aşamasına geçti. Çeşitli uluslararası kuruluşlar, Dardanel ve Yayla Agro satın alma için bağlayıcı teklifte bulundu.

Türkiye'nin köklü şirketlerinden Koç Holding'in sahibi olduğu Tat Gıda satılıyor. Koç Holding daha önce şirketin satışına ilişkin görevlendirmelerin yapıldığını duyurmuş ve satış işlemleri için ikinci faza geçildiğini belirtmişti.

Potansiyel alıcılar arasında Dardanel ve Yayla Agro bulunuyor. Her iki şirket de bağlayıcı tekliflerini Koç Holding'e bildirdi.

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SATIŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANABİLİR

Koç Holding dün yaptığı açıklamada, çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcıların bağlayıcı olan tekliflerinin alındığını ve gelen tekliflerin koşullarının uygun görülmesi halinde pay alım ve satış sözleşmesinin imzalanma sürecine gideceği belirtildi.

KOÇ HOLDİNG'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Bağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") paylarının satışı süreciyle ilgili olarak; 28.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan tekliflerin değerlendirilerek, gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla uygun görülen adaylarla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer aldığı ikinci faza geçildiği kamuya duyurulmuştur.

Gelinen aşamada bağlayıcı teklifler alınmış olup, gelen tekliflerin koşullarının uygun görülmesi halinde bağlayıcı pay alım ve satış sözleşmesinin imzalanması sürecine geçilebilecektir.

Konuya ilişkin kesinleşen önemli hususlar kamuya açıklanacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

DARDANEL 3 ORTAKLA ALMAK İSTİYOR

Dardanel yaptığı KAP açıklamasında Tat Gıda'yı Niyazi Önen Holding, Dardanel Greece S.A ve Dardanel Önentaş ortaklığından oluşan şirketlerle almak istediğini belirtmişti.

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TAT GIDA 56 YILLIK ŞİRKET

Tat Gıda 27 Eylül 1967 yılında Vehbi Koç tarafından Bursa'da domates ürünleri işlemek üzere Tat Konserve adı altında kurulmuştu. Sonrasında Karacabey ve İzmir Torbalı'daki tesislerle büyümesini sürdüren şirket 56 yıldır faaliyet gösteriyor. Salça, ketçap, hernevi konserve, dondurulmuş gıda, mayonez imalatı yapan şirketin yüzde 43,65'i Koç Holding'in elinde bulunuyor. Şirketin sermayesi 136 milyon lirayken özsermayesi 1,2 milyar lira seviyesinde. Piyasa değeri ise bugün itibarıyla 5.3 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Şirket en son 195,1 milyon lira kar elde etmişti.

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