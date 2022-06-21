KOBİ Kadın Girişimci 2’ncisi İsmihan Kobaner / Osmak Rulo Makina | Genel Haberler

Girişiminizi kurma fikri nasıl oluştu? Firmanızı ne zaman ve nasıl kurdunuz? Bu alana neden yöneldiniz, bu konudaki motivasyonunuz neydi? Kısa bir şekilde kuruluş öykünüzü paylaşır mısınız?

Genç yaşlarımda çiftçilik yaparak ticaret hayatına başladım. 30 dönüm ile başladığım çiftçilikte zamanla 800 dönüm üzerine ekim yaparak ticarete daha fazla girdim. Süreç içinde kadının üretmesi, çalışması ve maddi yönden özgür olması düşüncesiyle girişimci olmaya karar verdim. Ülkeme daha fazla katma değer ve istihdam sağlayabilmek için sanayiciliğe yöneldim. 2008 yılında çiftçilikten kazandığım para ile şu anki fabrikamın temellerini attım.

Osmak Rulo Makina olarak konveyör bant rulosu ve ekipmanları konusunda sanayi tesisleri, maden ocakları, termik santraller, limanlar ve büyük inşaat şantiyelerinin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Hizmet verdiğimiz sektörün özellikli ve uzmanlık gerektiren imalat olması tercih ve motivasyon sebebim olmuştur.

• Faaliyete başladığınızda finansa erişimde sıkıntı yaşadınız mı? Nasıl desteklerden faydalandınız?

Tarımdan kazandığım para ile faaliyetlerime başladım. İlk yıllarda kendi öz sermayem ve çiftçilik faaliyetlerine devam ederek kazandığım para ile finansa erişimde sıkıntı yaşamadım. Daha sonraki yıllarda firmamın büyümesi, kapasitemin artması, makine parkuru ve personel sayımın artması ile finansal destek alma zorunluluğu duydum. Bu kapsamda kadın girişimci destekleri, KOSGEB destekleri, KGF destekleri gibi desteklerden aktif olarak faydalandım.

• Kuruluşundan bugüne şirketiniz nasıl bir gelişim trendi izledi? Ne kadar büyüdünüz, cironuzu hangi aşamaya taşıdınız?

Şirketimizin kuruluşu 50 metrekarelik kiralık bir alanda, iki kişi olarak bir manuel torna ve bir manuel demir testere makinesi ile başladı. İlk yıllarda zorluklarla mücadele ettim. Piyasada pazar payı elde etmek için tüm Türkiye’yi gezdim. Kadın olmanın güçlükleriyle karşılaştığım zamanlar oldu ama azmim, duruşum ve başarımla bunların üstesinden geldim. Günümüzde 4 bin metrekare kapalı alanda 65 çalışan ve 35 aktif CNC, torna, boya, kaynak gibi makinelerle faaliyetlerimize devam etmekteyiz. 2021 yıl sonu itibarıyla 28 milyon TL ciro ve yüzde 55 ihracat oranı gerçekleştirdik. 2022 yılının ilk üç ayında ise toplam 12 milyon TL ciro ve yüzde 70 ihracat oranı gerçekleşti. Bu yıl için ciro hedefimiz 50 milyon TL’dir.

• Şirketinizi kurduğunuzda kaç kişi çalışıyordu, şu an kaç kişiyi istihdam ediyorsunuz? İstihdamınızı artırma hedefiniz var mı? Kadın istihdam oranınız nedir?

Şirketi kurduğumuzda iki çalışanımız bulunuyordu. Şu anda toplam 65 aktif çalışanımız bulunmaktadır. Mevcut üretim tesisimizi büyütmek için girişimlerimiz devam etmektedir. Yeni tesisimizi kurduğumuzda istihdam sayımızı iki katına çıkarma planımız bulunmaktadır. Kadın istihdam oranımız, beden işi yoğun imalat sektöründe bulunduğumuz için yüzde 8-10 gibi oranlarda kalmaktadır.

• İhracat yapıyorsanız, ne zaman başladınız ve hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? İhracatta hedefiniz nedir?

İhracata 2015 yılında başladık. Mevcut ihracatımız ciromuzun yüzde 60’ı seviyelerinde. 2021 yılında ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz bu yıl ihracatımızın toplam ciro içerisindeki payını yüzde 80-85 seviyelerine çıkarmaktır.

• İçinde bulunduğunuz sektörün hangi zorlukları var? Bu zorluklarla nasıl mücadele ediyorsunuz?

Metal sektöründe olmamız nedeniyle hammadde fiyatlarında son yıllarda yaşanan yükselmeler, fiyat istikrarı olmaması ve kurda yaşanan sıkıntılar, sektörün en büyük zorlukları olarak öne çıkmaktadır. İhracat oranımızı yükseltip, kur riskimizi minimize etmeyi amaçlamaktayız. Bunun için yurt dışı pazar payımızı artırma yolunda çalışmalarımız devam etmektedir.

• Diğer firmalara göre sizi farklı kılan unsurlar nelerdir?

Firma olarak kaliteye çok önem vermekteyiz. Ürünlerimiz kendimize ait olan akredite laboratuvarımızda tüm testlerden geçmektedir. Ayrıca satış sonrası teknik desteklerimiz devam etmektedir. Büyümemizi sürdürürken, müşterilerimizle uzun vadeli ticari ilişkiler kurmaya özen gösteriyoruz.

• Bugüne kadar Halkbank’ın farklı finansal desteklerinden faydalandınız mı?

Halkbank’ın farklı finansal desteklerinden aktif olarak faydalanıyoruz. KGF destekli uzun vadeli krediler, kadın girişimci kredileri, hammadde alımına yönelik DBS ürünü, teminat mektupları, Paraf Kredi Kartı, kısa vadeli BCH kredileri gibi birçok ürün ve desteği kullanmaktayız. “Önce Halk Sonra Bankayız” sloganındaki gibi bizlere önemli kolaylıklar sunan ve çok iyi hissettiren Halkbank, firmamızın ana bankası konumundadır. Bankamıza bu destekleri ve firmamıza olan yaklaşımları için teşekkür ediyorum.

• Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’ndan kazandığınız ödüllerin size ve işinize nasıl bir katkısı olacak?

Bu ödülü şahsım ve firmam olarak çok önemsiyorum. Bize manevi olarak ve tanıtım açısından çok katkı sağlayacağına inanıyorum.

• Gelecek hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Bir kadın girişimci olarak hedefim, imalatçı ve ihracatçı niteliğimle ülkeme daha fazla katma değer ve istihdam sağlamaktır. Türk kadını her zaman cephede, evinde, aile bütünlüğünde, işinde özgüvenli ve başarılı olmuştur. Bu ilkeler çerçevesinde her zaman ilerlemeye ve ülkeme katkı sağlamaya çalışmaya devam edeceğim. Şirketimi, Türkiye’nin en büyük konveyör sistemleri ve yedek parça imalatı yapan bir şirket konumuna getirmek istiyorum. Bu hedef doğrultusunda 41.000 m2 alan içerisinde yeni tesisimizi kurma girişimlerimiz devam etmektedir. Tesisimiz tamamlandığında hedefimize ulaşacağımıza inancım tamdır.

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