Kızıldeniz gerginliği petrol fiyatlarını yükseltti | Genel Haberler

Kızıldeniz gerginliği petrol fiyatlarını yükseltti
Kızıldeniz'deki artan gerginlik petrol fiyatlarına da yansıdı. İran'ın bölgeye savaş gemisi gönderme kararı ardından brent petrolün varil fiyatı 78 doları aştı.
Kızıldeniz'deki gerginlik sürerken, bölgedeki yeni gelişmeler petrol fiyatlarına da yansıdı. İran'ın bölgeye savaş gemisi göndereceğini duyurmasının ardından brent petrolün varili 1,6 artışla varil başına 78,27 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas petrolü yüzde 1,42 artışla varil başına 72,67 dolara çıktı.
İsrail'in Gazze'de düzenlediği ve şu ana kadar 22 bin kişinin hayatını kaybettiği canavarca katliamlara misilleme olarak Husiler, İsrail'e giden ya da İsrail bayraklı yük gemilerini hedef alıyor. Önde gelen konteyner taşımacılık şirketleri, Süveyş Kanalı üzerinden Kızıldeniz geçişlerini askıya almış durumda. Birçok şirket bu rota yerine Afrika kıtasını dolaşma kararı aldı.