Kimya sektöründen Ekim'de 2.4 milyar dolarlık ihracat

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Kimya sektörünün ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüz ekim ayında 2,4 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak ülke ekonomisine en fazla katkıyı sağlamaya devam ediyoruz. Ekim ayında en çok ihracat yapılan ülke Hollanda olurken, Rusya ve Irak takip ederek ilk üçte yer aldı. Ekim ayında en çok ihraç edilen ilk üç kimyevi maddeler ve mamulleri ürün grubu ise plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, anorganik kimyasallar oldu. Özellikle mineral yakıtlarda ülkemizin büyük petrokimya tesislerinden bir tanesinin 56 günlük süren planlı bakım yavaşlaması dolayısıyla önemli bir gerileme oldu. Bu durum tekrar normale döndüğünde ihracat rakamlarımızın artacağına inanıyoruz. Sektörümüzün 10 aylık ihracatı yüzde 2,68 artışla 26 milyar dolara yaklaştı. İKMİB olarak ihracatımızın artması için sektörümüzü desteklemeye ve tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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EKİM AYINDA EN ÇOK “PLASTİKLER VE MAMULLERİ” İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Ekim ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 839 milyon 72 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 442 milyon 296 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 223 milyon 362 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.

HOLLANDA EKİM AYINDA EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE OLDU



Ekim ayında en çok ihracat yapılan ülke 172 milyon dolar ile Hollanda oldu. Ekim ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda, Rusya, Irak, Romanya, Almanya, ABD, İtalya, İngiltere, İspanya ve Mısır oldu. Ekim ayında ilk 20 ülke arasında en çok artış yüzde 108,86 ile Suudi Arabistan’da oldu.