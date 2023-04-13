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Kentsel dönüşüm kredisinde limitler yükseltildi

13.04.2023 - 06:49 | Son Güncelleme :
Kentsel dönüşüm kredisinde limitler yükseltildi | Genel Haberler

Kentsel dönüşüm için hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limitler yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bankaya yapılacak başvuruların süresi bir yıldan üç yıla çıkarıldı.

Kredi üst limitleri güçlendirme kredisinde 240 bin TL'den 320 bin TL'ye, konut yapım ve konut edinme kredilerinde 600 bin TL'den 1,25 milyon TL'ye, işyeri yapım kredisinde 600 bin TL'den 800 bin TL'ye ve işyeri edinme kredisinde 250 bin TL'den 350 bin TL'ye yükseltildi.


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