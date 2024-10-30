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Kenevir üretimine sınırlı kota

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#Kenevir#Üretim#Bigpara
Kenevir üretimine sınırlı kota
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 06:53

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamında kota belirlendi.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamında ülke toplam kotası 5.000 m2 yetiştiricilik alanında yıllık 120.000 kök bitki ile sınırlı olacak.

Üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitüleri ile araştırma izni bulunan kuruluşlar için ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamındaki bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge çalışmalarında kota şartı aranmayacak.

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#Kenevir#Üretim#Bigpara

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