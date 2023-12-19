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Karşılıksız çek tutarı arttı

19.12.2023 - 13:54 | Son Güncelleme :
Karşılıksız çek tutarı arttı | Genel Haberler

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan çekin toplam tutarı 51 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin yaptığı açıklama şu şekilde: 

"2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 15 bin keşideciye (çek düzenleyen kişi) ait 136 bin adet çekin toplam tutarı 51 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 9.805 keşideciye ait toplam 8,9 milyar TL tutarındaki 26,7 bin adet çek daha sonra ödendi. 

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre arttı. 

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Kasım ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 1,4 ve adet olarak yüzde 0,9 oldu.  

2023 yılı Ocak - Kasım döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile  İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya oldu."


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