Kars-Iğdır-Dilucu yüksek standartlı tren hattı için yeni adım

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Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı Projesi güzergahındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu projenin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla, proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve güzergaha rastlayan kesimlerdeki taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca acele kamulaştırılmasına karar verildi.