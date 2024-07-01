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Karayolları'ndan köprü geçiş ücreti açıklaması

01.07.2024 - 15:29 | Son Güncelleme :
Karayolları'ndan köprü geçiş ücreti açıklaması | Genel Haberler

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medyada iddia edilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modeli ile yapılarak trafiğe açılan ve Görevli Şirketler tarafından işletilmekte olan otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinde artış yapıldığını iddia eden haberlere yer verildiğini duyurdu. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan KGM, Osmangazi Köprüsü geçişinin 399 lira olduğunu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 49 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretinin de 419 TL olduğunu açıkladı.

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