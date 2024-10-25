Karaciğerde hasara neden oldu! İçme suyu markası dev tazminata çarptırıldı

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Nevada'daki bir mahkeme jürisi, 2021 yılında mağaza raflarından toplatılmadan önce müşterilerde karaciğer hasarına neden olmaktan sorumlu bulunan Las Vegas merkezli eski bir şişelenmiş su şirketine karşı açılan son büyük davada 5,2 milyar dolar tazminata karar verdi.

Clark County Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre, AffinityLifestyles.com Inc. ve Real Water markasına karşı açılan ihmal ve ürün sorumluluğu davasında 12 gün süren duruşma Çarşamba günü verilen kararla sona erdi. Jüri, Hunter Brown ve diğer bazı davacılara yaklaşık 230 milyon dolar telafi edici tazminat ve 5 milyar dolar cezai tazminat verdi.

TAZMİNATI KİM ÖDEYECEK?

Davacıları temsil eden avukat Will Kemp, Las Vegas Review-Journal'a verdiği demeçte, Real Water'ın sigorta şirketinin, şirket iflas başvurusunda bulunduğu için tazminatların ödenmesine karşı çıkmasını beklediğini söyledi.

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Affinitylifestyles.com, 2016-2018 yılları arasında Cumhuriyetçi Nevada Eyalet Meclisi üyesi olarak görev yapan Brent Jones tarafından yönetiliyordu. Jones ve şirketin avukatları Perşembe günü yorum isteyen e-postalara hemen yanıt vermedi.

JET YAKITI MADDESİ SUYA KARIŞMIŞ

Jüriler daha önce şirket aleyhine ayrı ayrı kararlar vermiş ve davacılara Haziran ayında yaklaşık 3,1 milyar dolar, Şubat ayında 130 milyon dolar ve Ekim 2023'te 228 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetmişti. Jürilere Real Water'da yapılan testlerde roket yakıtında kullanılan bir kimyasal olan hidrazin bulunduğu ve bunun şişeleme öncesi arıtma sırasında karışmış olabileceği söylendi.

Savunma avukatları, şirketin suda hidrazin olduğunu bilmediği ve bunu test etmeyi bilmediği için dikkatsiz değil, kasıtsız ihmalkar olduğunu belirttiler.

Kemp, şirket aleyhine halen devam eden birkaç hukuk davasında daha davacıları temsil etmektedir.

Real Water, kendine özgü kutu mavi şişelerde, sağlıklı detoks özelliklerine sahip birinci sınıf işlenmiş “alkalize” içme suyu olarak satılıyordu. Nevada, Utah, Arizona, New Mexico ve Los Angeles bölgesi dahil olmak üzere Güneybatı'daki mağazalara dağıtıldı ve Mart 2021'de raflardan çekilmeden önce büyük şişelerde evlere de teslim edildi.