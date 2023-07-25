Kapasite kullanım oranı arttı | Genel Haberler

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1753 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine geldi.

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