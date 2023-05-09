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Kamu işçilerinin zamları belli oldu

09.05.2023 - 12:30 | Son Güncelleme :
Kamu işçilerinin zamları belli oldu | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı Beştepe'de açıkladı.

Kamuda görev yapan işçi statüsündeki çalışanlar için zam oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam ve en düşük kamu işçisi ücretini ise 15 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Erdoğan "Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, şu ana kadar da ezdirmedik. Gördüğünden geri koymayacağız, daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin tüm eksiklerini biz giderdiysek milletin tüm ihtiyaçlarını karşıladıysak bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten arkadaşlarımızın yapmış oldukları görüşmeler üzerinde vicdanıma, değerlerimi bunları bir kenara koymadan, ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan şöyle hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Hasbi değerlendirmenin neticesinde bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim.

Bugüne hazırlığımızı yaptık. Bugün kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeveleri anlaşma protokolü imza töreniyle milletimizin huzurundayız. Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Protokol kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

İmzalanacak protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz.  İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkemizi korumak için tüm tedbrileri aldık. Ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. İstihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arefesinde yine üretimi, istihdamı 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü gibi kazançları doğrudan insanlarımızın refahını yükseltecek işler için kullanıyoruz. Doğal gazın konutlarda ilk ay ücretsiz bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su kullanımının faturalardan düşecek olması bunlardan biridir. Artık Türkiye hamdolsun tüm bu yüklerin altından kalkacak güce ve büyüklüğe ulaşmıştır. Enflasyon ve hayat pahalılığı sıkıntılarına karşı refah seviyelerini yükseltecek yeni düzenlemeler yapılacak. Enflasyon farkı ve refah payı hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsterih olsunlar, onların hakkını teslim etmek boynumuzun borcudur. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, şu ana kadar da ezdirmedik. Gördüğünden geri koymayacağız, daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin tüm eksiklerini biz giderdiysek milletin tüm ihtiyaçlarını karşıladıysak bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak.


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