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Kamu bankalarından Teknoloji Odaklı Destek Kredisi

03.01.2023 - 11:18 | Son Güncelleme :
Kamu bankalarından Teknoloji Odaklı Destek Kredisi | Genel Haberler

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, Teknoloji Odaklı Destek Kredisi paketini duyurdu. 500 bin lira limitli kredide geri ödeme 60 ayda yapılacak ve 6 ay anapara ödemesiz dönem olacak. Faiz oranı ise yıllık 13,50 olarak belirlendi.

Yazılım ve Bilişim alanında faaliyet gösteren firmaların ve Teknoparklarda faaliyet gösteren Girişimcilerin istihdam seviyelerinin korunması/artırılması, rekabetçi ve yenilikçi kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ülke ekonomisinin itici gücü olarak faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması ve teknoloji hamlesinin hız kazanabilmesi için Teknoloji Odaklı Destek Kredisi devreye alındı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Teknoloji Odaklı Destek Kredisi paketinde azami limit 500.000 lira olacak. 60 ay vadeli olacak kredide 6 ay geri ödemesiz dönem bulunacak. Kredinin faizi ise yıllık yüzde 13,50 oldu.


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